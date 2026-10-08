وذكرت صحيفة "لو باريزيان" وإذاعة "فرانس إنتر" أن ماكرون غضب من بث الشعار المسيء ومن عدم اعتذار أي شخص في القناة.

وظهرت لافتة الاحتجاج لفترة وجيزة خلال نشرة أخبار الساعة الواحدة على القناة العامة "فرانس 2" أول أمس الثلاثاء.

وقد اكتسب الجدل اهتماما بعد أن نشر الموقع اليميني "ديستيناسيون تيليه" صورة سكرين شوت للافتة.

يشار إلى أن ماكرون تعرف على زوجته بريجيت 73 عاما عندما كانت معلمته في مدرسة ثانوية خاصة في أميان شمالي فرنسا.

ويتظاهر الطلاب في أنحاء فرنسا منذ أواخر سبتمبر الماضي، مطالبين بمزيد من الموارد والمعلمين للمدارس، وبمزيد من المساواة الهيكلية في نظام التعليم.