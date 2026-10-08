وأضاف روبيو للصحفيين خلال زيارة إلى البرتغال: "نرغب بشدة في تسوية دائمة ومستمرة وعادلة بطريق التفاوض لهذه الحرب. وهذا ما نلتزم بمواصلة القيام به".

وسعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الأسابيع القليلة الماضية إلى إحياء المحادثات الرامية إلى إنهاء الصراع المستمر منذ أربع سنوات، إذ من المقرر أن يزور مفاوضون أوكرانيون الولايات المتحدة لإجراء محادثات يومي الجمعة والسبت. ويعد هذا الصراع الأكثر دموية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

وامتدت الهجمات المتبادلة بالطائرات المسيّرة بين روسيا وأوكرانيا هذا العام تدريجيا إلى قطاعات اقتصادية، مستهدفة منشآت طاقة ومصافي تكرير وموانئ وسفنا تنقل النفط والحبوب، إضافة إلى مستودعات للتجارة الإلكترونية ومراكز بيانات في الآونة الأخيرة.

وأشار روبيو إلى أن هذا التصعيد قد يشعل فتيل صراع أوسع نطاقا.

وقال: "قد ينتهي المطاف بهذا التصعيد إلى حملة تخريب في الدول المجاورة الأعضاء في حلف شمال الأطلسي"، مضيفا أن هناك أمورا أخرى "قد تحول سريعا ما يعد حربا بين دولتين إلى صراع إقليمي أوسع نطاقا وأخطر بكثير".

وأردف: "يجب أن تنتهي هذه الحرب بتسوية تفاوضية. وكلما حدث ذلك مبكرا كان أفضل. والولايات المتحدة مستعدة لتسهيل هذا الأمر؛ فقد حاولنا وسنواصل المحاولة، لكننا لن نستثمر جهودنا في مسارات عقيمة إذا لم نتمكن من إحراز تقدم".