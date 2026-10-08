وقال ترامب إن واشنطن تواصل محادثاتها مع طهران، في وقت أكد فيه أن الحصار المفروض على إيران سيبقى ساريا بالكامل، رغم استمرار الاتصالات بين الجانبين.

وأضاف الرئيس الأميركي أن إيران تمر بوضع "سيئ جدا" على المستويين الاقتصادي والعسكري، مشددا على أن الولايات المتحدة لن تسمح لها بامتلاك سلاح نووي.

وفي ما يتعلق بالتطورات في مضيق هرمز، قال ترامب إن النفط يتدفق عبر المضيق بكميات قياسية، مشيرا إلى أن حجم التدفقات بلغ 22 مليون برميل خلال الليلة الماضية وحدها.

وجاءت تصريحات ترامب في وقت تحدثت فيه تقارير إعلامية أميركية عن دراسة واشنطن خيارات عسكرية جديدة ضد إيران.