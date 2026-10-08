وقالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" إن "حافلة صغيرة تقل أفرادا من فرقة متمركزة على امتداد ساحل مكران" المطل على بحر عمان، وكانت في طريقها لتبديل نوبة، "تعرضت لهجوم مسلح صباح اليوم" في محافظة سيستان وبلوشستان، من دون أن توضح ما إذا كان القتيل عسكريا.

وفي المحافظة نفسها أفادت الشرطة المحلية في بيان نشرته وكالة إرنا بمقتل شرطي في هجوم نفذه مسلحون وصفتهم بأنهم خارجون عن القانون استهدف "دورية للشرطة".

وتشهد سيستان وبلوشستان المحاذية لباكستان وأفغانستان منذ زمن مواجهات بين قوات إيرانية ومتمردين ومهربين.