ونقلت وكالة فرات (إيه إن إف) عن الحزب الكردي قوله إنه "سحب بالكامل قبل بضعة أيام قواته الموجودة في تركيا، والتي لم تكن تشكل أي خطر لاندلاع نزاع، لمنع حكومة حزب العدالة والتنمية (الحزب الحاكم) من البحث عن ذرائع أو تبرير مقاربتها القاصرة للعملية".

وأعلن حزب العمال الكردستاني حل نفسه في مايو 2025 استجابة لنداء مؤسس الحزب وزعيمه التاريخي عبد الله أوجلان بالتخلي عن السلاح وإنهاء العمل المسلح.

وفي أكتوبر الماضي، بدأ الحزب سحب قواته من الأراضي التركية إلى شمال العراق، على مراحل.