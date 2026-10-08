أعلن حزب العمال الكردستاني الخميس أنه سحب "قبل بضعة أيام" جميع مقاتليه من الأراضي التركية، منتقدا في الوقت نفسه تقاعس أنقرة في عملية السلام التي بدأت عام 2024، بحسب ما أفادت وكالة أنباء كردية.
ونقلت وكالة فرات (إيه إن إف) عن الحزب الكردي قوله إنه "سحب بالكامل قبل بضعة أيام قواته الموجودة في تركيا، والتي لم تكن تشكل أي خطر لاندلاع نزاع، لمنع حكومة حزب العدالة والتنمية (الحزب الحاكم) من البحث عن ذرائع أو تبرير مقاربتها القاصرة للعملية".
وأعلن حزب العمال الكردستاني حل نفسه في مايو 2025 استجابة لنداء مؤسس الحزب وزعيمه التاريخي عبد الله أوجلان بالتخلي عن السلاح وإنهاء العمل المسلح.
وفي أكتوبر الماضي، بدأ الحزب سحب قواته من الأراضي التركية إلى شمال العراق، على مراحل.
وأقر البرلمان التركي، في أغسطس، مشروع قانون يمهد لعودة مقاتلي حزب العمال الكردستاني إلى الحياة المدنية، بعد أكثر من 4 عقود من الصراع المسلح.
وبدأت عملية السلام في أكتوبر 2024 بمبادرة من زعيم حزب الحركة القومية دولت بهتشلي، حليف الرئيس رجب طيب أردوغان، لإنهاء صراع أودى بحياة ما لا يقل عن 50 ألف شخص.