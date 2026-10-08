وأصابت قنبلة انزلاقية الخميس حافلتين كانتا تسيران في أحد شوارع كراماتورسك ومبنى سكنيا، على ما افادت السلطات.

وقالت النيابة العامة لمنطقة دونيتسك "ارتفعت حصيلة الهجوم على حافلتين هذا الصباح إلى 30 قتيلا حتى الآن، وأصيب 18 شخصا بجروح".

وأعلن حاكم المنطقة فاديم فيلاشكين تعليق النقل العام في كراماتورسك ومدينة سلوفيانسك المجاورة بسبب "التدهور الكبير في الوضع الأمني".

وكثفت روسيا ضرباتها على أوكرانيا منذ الصيف، وسط تعثر الجهود الدبلوماسية لوضع حد للنزاع الذي اندلع مع الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022.

ولم يسجل أي تقدم بعد زيارة موفدي الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى كييف وموسكو في أيلول/سبتمبر سعيا لإحياء المفاوضات.

وأصابت قنبلة انزلاقية الخميس حافلتين كانتا تسيران في أحد شوارع كراماتورسك ومبنى سكنيا، على ما افادت السلطات.

"جريمة حرب"

وأعلنت النيابة العامة فتح تحقيق أولي في "جريمة حرب".

وتشكل كراماتورسك، مركزا لوجستيا مهما وشريان إمداد للجيش الأوكراني في منطقة دونيتسك التي تتركز فيها المعارك في شرق أوكرانيا.

وتشن القوات الأوكرانية منذ بضعة أسابيع هجوما مضادا في هذا القطاع من الجبهة، مؤكدة استعادة عدة كيلومترات مربعة من الأراضي.

كذلك استهدفت روسيا الخميس كييف، حيث أسفرت ضربات عن سقوط 3 قتلى و13 جريحا، وفق ما أفاد رئيس بلدية العاصمة فيتالي كليتشكو.

وكتب كليتشكو على شبكات التواصل الاجتماعي أن ضربة أولى أوقعت قتيلا و11 جريحا نقل منهم تسعة إلى المستشفى، فيما تسببت ضربة ثانية باندلاع حريق في مبنى من أربع طبقات عثرت فيه فرق الإنقاذ على "جثتين" فيما أصيب شخصان بجروح.

تكثيف الضربات الأوكرانية

في المقابل، تصعد أوكرانيا أيضا هجماتها على الأراضي الروسية.

وأصابت ضربة أوكرانية بواسطة مسيرة الخميس مركز بيانات تابعا لشركة "ياندكس" الروسية في منطقة ريازان ما أسفر عن اندلاع حريق وتعطل الخدمات، وفق ما أعلنت الشركة العملاقة للتكنولوجيا لوكالة فرانس برس.

و"ياندكس" المعروفة بـ"غوغل روسيا" هي محرك البحث الرئيسي باللغة الروسية ويُستخدم على نطاق واسع في البلاد لخدمات مثل سيارات الأجرة والتوصيل. كما أن للشرطة حضور قوي أيضا في الدول الناطقة بالروسية.

وكثفت كييف ضرباتها على الأراضي الروسية في الأشهر الأخيرة، مستهدفة خصوصا منشآت للطاقة والخدمات اللوجستية، وتقول إنها ترد بذلك على الغارات المدمرة التي تشنّها موسكو بشكل شبه يومي عليها منذ بدء غزوها الأراضي الأوكرانية في شباط/فبراير 2022.