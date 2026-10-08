ونقلت وكالة تسنيم للأنباء عن عراقجي قوله: "العملية ​الدبلوماسية لا تزال مستمرة".

وفي وقت سابق، قال عراقجي، الأحد، إن الحرب وفرض عقوبات جديدة لن يؤديا إلى تسوية النزاع بين طهران وواشنطن، مؤكدا استعداد بلاده للعودة إلى المسار الدبلوماسي والتوصل إلى اتفاق وصفه بـ"العادل والمشرف".

وقال عراقجي، خلال لقاء مع سفراء وممثلي بعثات أجنبية: "لا يوجد حل عسكري ولا يوجد حل قائم على عقوبات جديدة".

وأضاف أن إيران لا تزال مستعدة للدبلوماسية إذا اختار الطرف الآخر هذا المسار، فيما أكد أن بلاده تحتفظ بخيار الرد إذا تجددت المواجهة العسكرية.

وتأتي تصريحات عراقجي في وقت تحاول فيه طهران وواشنطن عبر وسطاء كسر الجمود الذي يحيط بالمفاوضات، بعد تقديم إيران خطة من 7 بنود قالت إنها تستند إلى التفاهم المرحلي الذي توصل إليه الطرفان في يونيو.