ويشتبه في أن تيدي يونغ (24 عاما) حصل في الفترة ما بين نوفمبر 2024 ومايو 2025 على معلومات محمية يمكن أن تفيد قوة أجنبية لم يكشف عنها، وفق شرطة لندن.

واعتقلت وحدة مكافحة الإرهاب يونغ في منزله في بيدفوردشير إلى الشمال من لندن الثلاثاء، حسبما أعلنت الشرطة.

ووُجه له الاتهام بموجب المادة الأولى من قانون الأمن القومي، التي تغطي الجرائم الرئيسية المتعلقة بالتجسس.

كما يواجه تهمة أخرى بموجب المادة 18 تتعلق بجرم أقل خطورة، وهو الانخراط في سلوك "تحضيرا لارتكاب جريمة إفشاء معلومات محمية".

وقالت الضابطة هيلين فلاناغان رئيسة وحدة مكافحة الإرهاب في شرطة لندن إن "هذه اتهامات خطيرة جدا ضد عنصر في الخدمة الفعلية بالقوات المسلحة".

وأضاف البيان أن "عملية الاعتقال وتوجيه الاتهامات لا يرتبطان بالتحقيق الجاري بشأن الحادثة التي وقعت في قاعدة فيرفورد الجوية التابعة لسلاح الجو الملكي".

وكانت الولايات المتحدة قد أكدت هذا الأسبوع سحب جميع قاذفاتها من طراز "بي-1" من قاعدة فيرفورد البريطانية، بسبب "تهديدات جديدة".