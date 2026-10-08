وقال الوزير إنه سيعلن تفاصيل "خطته الطارئة" لتعويض غياب المعلمين "خلال الساعات المقبلة"، دون الكشف عن مضمون الإجراءات المرتقبة.

وبشأن منصة "باركورسوب"، أوضح أن إجراءات جديدة ستطبق على طلاب السنة الأخيرة من المرحلة الثانوية، اعتبارا من دورة التسجيل المقبلة في يناير، مؤكدا أنهم "سيكونون المستفيدين المباشرين".

كما أشار إلى إصلاح فوري لـ"الديمقراطية المدرسية"، المتعلقة بآليات مشاركة الطلاب وتمثيلهم داخل المؤسسات التعليمية، وأدرج تحسين المباني المدرسية ضمن الملفات التي وعد بمعالجتها.

وتمثل "باركورسوب" بوابة طلاب الثانوية في فرنسا للالتحاق بالتعليم العالي، إذ تتيح لهم التقدم إلى برامج وتخصصات متعددة. وتدرس المؤسسات ملفات المتقدمين، قبل منحهم عروض قبول أو وضعهم على قوائم الانتظار أو رفض طلباتهم.

لكن مسار القبول قد يرافقه قلق بشأن الخيارات المتاحة. فقد يتلقى الطالب قبولا في تخصص لا يفضله، فيما ينتظر ردا على طلب آخر أقرب إلى طموحه. وتزيد المنافسة على البرامج الأكثر إقبالا من هذا الضغط، في مرحلة يستعد فيها الطلاب لإنهاء دراستهم الثانوية وتحديد مستقبلهم الجامعي.

إغلاق مئات المدارس

ومازالت مئات المدارس في فرنسا مغلقة الخميس بعد أيام من الاحتجاجات.

وأظهرت الإحصاءات الأولية الصادرة عن وزارة التعليم إغلاق 224 مدرسة بصورة كاملة و 151 بصورة جزئية اليوم الخميس- أي أقل بنسبة 30 بالمئة مقارنة بأمس الأربعاء.

ويتظاهر الطلاب الفرنسيون ضد ظروف التعليم ونقص المعلمين البدلاء وتداعي المباني المدرسية وازدحام الجداول المدرسية.

وطالبت النقابات التعليمية بتنظيم احتجاجات واسعة النطاق اليوم، في ظل استمرار الاحتجاجات بدون تراجع، مما يثير مخاوف من اتساع الاضطرابات الاجتماعية في أنحاء البلاد قبل سبعة أشهر من إجراء الانتخابات الرئاسية.

وتعهد رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو في خطاب متلفز الأربعاء للطلاب المحتجين بتحسين ظروف التعليم، ولكن استبعد تلبية مطالبهم المتعلقة بإقرار زيادة كبيرة في الإنفاق التعليمي.