ذكرت مجلة فيرتشافتسفوخه الألمانية، الخميس، أن أجهزة المخابرات الإيرانية تستهدف قواعد عسكرية أميركية في ألمانيا، بينها قاعدتا رامشتاين وسبانغداليم، وسط مخاوف من هجمات سرية محتملة مرتبطة بالحرب على إيران.
وأوردت المجلة نقلا عن عدة مسؤولين غربيين في أجهزة مخابرات من دون نشر أسمائهم أن إسرائيل حذرت شركاءها في الولايات المتحدة وألمانيا قبل ثلاثة أسابيع من تهديد محتمل.
وتركزت المخاوف على القواعد التي تدعم العمليات العسكرية الأميركية وخدمات الإمداد والتموين المرتبطة بحرب إيران.
وقال متحدث باسم القيادة الأميركية في أوروبا: "من غير المناسب مناقشة الأمور المخابراتية، ولن نعلق على تقارير محددة بشأن التهديدات أو تدابير حماية القوات".
وأضاف: "تظل القيادة الأميركية في أوروبا يقظة وتقوم بتقييم مستمر للبيئة الأمنية في جميع أنحاء مسرح (العمليات) الأوروبي".
وقال مصدر لرويترز إن ألمانيا تراقب النشاط الإيراني المتزايد منذ أسابيع، دون الإشارة إلى ما ورد في مقال مجلة فيرتشافتسفوخه على وجه التحديد.
كانت الولايات المتحدة قد ذكرت، الاثنين، أن تهديدا مرتبطا بإيران دفع إلى سحب قاذفات قنابل أميركية بي-1 من قاعدة فيرفورد البريطانية التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني.