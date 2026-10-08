وأوردت المجلة نقلا عن عدة مسؤولين ‌غربيين في ‌أجهزة ⁠مخابرات من دون نشر أسمائهم أن إسرائيل حذرت شركاءها في ⁠الولايات ‌المتحدة وألمانيا قبل ثلاثة ⁠أسابيع من تهديد محتمل.

⁠وتركزت المخاوف على القواعد ​التي تدعم ⁠العمليات ​العسكرية الأميركية وخدمات الإمداد والتموين المرتبطة بحرب ​إيران.

وقال متحدث باسم القيادة الأميركية في أوروبا: "من غير المناسب مناقشة الأمور المخابراتية، ⁠ولن نعلق ‌على تقارير محددة بشأن التهديدات أو تدابير ⁠حماية القوات".

وأضاف: "تظل القيادة الأميركية في أوروبا ⁠يقظة وتقوم بتقييم مستمر للبيئة الأمنية في جميع أنحاء ​مسرح (العمليات) الأوروبي".

وقال مصدر ⁠لرويترز إن ​ألمانيا تراقب النشاط الإيراني المتزايد منذ أسابيع، دون الإشارة إلى ما ورد ​في مقال مجلة فيرتشافتسفوخه على وجه التحديد.

كانت الولايات المتحدة قد ذكرت، الاثنين، أن تهديدا مرتبطا بإيران دفع إلى سحب قاذفات قنابل أميركية ​بي-1 ‌من قاعدة فيرفورد البريطانية التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني.