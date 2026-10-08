وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، لوكالة الأنباء الروسية الحكومية "تاس"، الخميس، إنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن إجراء محادثة هاتفية، وإنه لا يزال من غير الواضح متى ستجرى هذه المكالمة.

وكان ترامب قد قال في وقت سابق إن مكالمة هاتفية قد جرى تحديد موعد لها، وإنها ستجرى قريبا جدا.

وبحسب الكرملين، تحدث الرئيسان هاتفيا 5 مرات منذ بداية العام الجاري، كان آخرها في 8 سبتمبر الماضي.

وقال الكرملين إن إجراء المكالمة يمكن ترتيبه سريعا إذا طرحت مثل هذه المبادرة.