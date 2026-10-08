وتفاقِم ⁠هذه التطورات من تدهور العلاقات بين ⁠الجانبين.

وشاهد ‌صحفيون من رويترز ⁠عمالا من القنصلية يزيلون ⁠لوحة تحمل عبارة (القنصلية ​البريطانية ⁠العامة) ​وأخرى تشير للقسم القنصلي، في حين ​ظل العلم البريطاني مرفوعا فوق المبنى.

وانتقدت بريطانيا إسرائيل مرارا بسبب ⁠أفعالها في الحرب على غزة، وبسبب هجمات المستوطنين الإسرائيليين المتكررة على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بينما اتهمت الحكومة الإسرائيلية حزب العمال البريطاني الحاكم بالعداء تجاه إسرائيل.

وتتولى القنصلية البريطانية، الواقعة في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، إدارة علاقات البلاد مع الفلسطينيين في المدينة، وكذلك في الضفة وقطاع غزة، كما تقدم خدمات قنصلية للفلسطينيين.

والقنصلية ⁠موجودة في القدس منذ ما يقرب ‌من 200 عام، أي قبل وقت طويل من قيام دولة إسرائيل عام 1948.