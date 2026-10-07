وبحسب ما أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الأربعاء، فقد أبلغت ناقلة تبحر قبالة الساحل الشمالي لقطر عن إصابتها بمقذوفات عدة، ما أوقع ضحايا لم يُحدَّد عددهم.

وقالت الهيئة إن الحادث وقع على بُعد 51 ميلا بحريا (94 كيلومترا) من الساحل القطري، وإن السلطات تحقق فيه. ولم تحدد جنسية الناقلة.

وفي وقت سابق، الثلاثاء، أعلنت الهند إصابة 12 من أفراد طاقم ناقلة ترفع علم بنما، بعدما أصابها مقذوف أثناء عبورها مضيق هرمز قبالة سواحل سلطنة عُمان، مشيرة إلى أن المصابين يتلقون العلاج في مدينة خصب.

وقالت وزارة الخارجية الهندية في بيان إن الناقلة "إم تي أون بيس" كانت تحمل على متنها 19 من أفراد الطاقم، من بينهم 17 هنديا، وإن 11 من المصابين يحملون الجنسية الهندية.

وأدانت الوزارة الهجوم الذي وقع في وقت سابق من الثلاثاء، من دون أن تحدد الجهة المسؤولة عنه.

وأوضحت أن السلطات العمانية ساعدت في إجلاء أفراد الطاقم المصابين، الذين يتلقون الرعاية الطبية في خصب، معربة عن شكرها للسلطنة على دعمها.

وأكدت الخارجية الهندية أن استمرار الهجمات على الملاحة البحرية في المنطقة يمثل "مصدر قلق بالغ" لنيودلهي، وجددت دعوتها إلى وقف هذه الهجمات فورا حفاظا على السلام والاستقرار في المنطقة.