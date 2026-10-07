وأوردت صحيفة "نيس ماتان" المحلية أن عمليات التوقيف التي شملت 6 أشخاص في المجموع، بينهم اللصان، وفق مصادرها أجريت في عدة مقاطعات فرنسية. ولم يعرف بعد مصير اللوحتين المسروقتين.

في الثامن من سبتمبر، دخل لصّان المتحف وسرقا منه 4 لوحات تركا اثنتين منها في الحديقة.

وأشارت البلدية إلى أضرار بقيمة حوالى 9 ملايين دولار نجمت عن عملية السرقة تلك.

ولم يصدر أي تعليق في الحال عن النيابة العامة في مرسيليا (جنوب شرق)المكلفة بالتحقيق، بشأن عمليات التوقيف.

ووقعت عملية السرقة قبيل السادسة صباحا في المتحف البلدي المقام في الفيلا حيث أمضى الرسّام الانطباعي بيار-أوغوست رونوار (1841-1919) سنواته الأخيرة. ورصدت الشرطة اللصين بواسطة كاميرات المراقبة.

وتأتي هذه السرقة بعد مرور عام تقريبا على عملية السطو الكبيرة في متحف اللوفر في باريس. ففي أكتوبر الماضي، اقتحم لصوص اللوفر في وضح النهار، وفروا في أقل من ثماني دقائق بمجوهرات تُقدّر قيمتها بـ102 مليون دولار.

وأولت وزارة الثقافة الفرنسية أمن المتاحف مذاك أولوية قصوى، في ظل حوادث متكررة تعيد إلى الواجهة أهمية حماية هذه المؤسسات.