وأضاف ترامب، تعليقا على الحادثة: "سنكتشف حقيقة ذلك قريبا"، مشيرا إلى أن موسكو تقول إن الوضع تحت السيطرة.

وفي وقت سابق قال ترامب إنه سيبحث القضية "قريبا جدا" خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وأكدت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أنها تتابع التطورات "عن كثب"، لكنها أشارت إلى عدم وجود ما يدل حاليا على تهديد أوسع للولايات المتحدة.

كما دعا وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو موسكو إلى مشاركة مزيد من المعلومات بشأن القضية، قائلا إن واشنطن تراقب الوضع عن كثب.