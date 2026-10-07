قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة لا تعتقد أن الحادثة المرتبطة بوفاة موظفة في مختبر بروسيا مرتبطة بسلاح بيولوجي.
وأضاف ترامب، تعليقا على الحادثة: "سنكتشف حقيقة ذلك قريبا"، مشيرا إلى أن موسكو تقول إن الوضع تحت السيطرة.
وفي وقت سابق قال ترامب إنه سيبحث القضية "قريبا جدا" خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.
وأكدت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أنها تتابع التطورات "عن كثب"، لكنها أشارت إلى عدم وجود ما يدل حاليا على تهديد أوسع للولايات المتحدة.
كما دعا وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو موسكو إلى مشاركة مزيد من المعلومات بشأن القضية، قائلا إن واشنطن تراقب الوضع عن كثب.
والأربعاء، قالت مسؤولة كبيرة في منظمة الصحة العالمية، إن المنظمة التابعة للأمم المتحدة لا تعرف كيف توفيت موظفة في مختبر في سيبيريا وسط مخاوف بشأن الطاعون، ودعت روسيا إلى تقديم المزيد من المعلومات.
وصرحت ماريا فان كيركوف، مديرة إدارة الأوبئة والجوائح في منظمة الصحة العالمية، بأن المنظمة لا تعرف ما هو "العامل المسبب" وراء وفاة المرأة يوم 2 أكتوبر، "ولهذا السبب نحتاج إلى مزيد من المعلومات"، بحسب ما أفادت وكالة أسوشيتد برس.
وبدأت المخاوف بعد تقارير عن وفاة داريا شيبيلوفا، البالغة 28 عاما، والتي كانت تعمل في معهد لمكافحة الطاعون في إيركوتسك، وسط تكهنات بشأن احتمال إصابتها بالطاعون الرئوي.
لكن الهيئة الروسية للرقابة على حماية المستهلك والصحة "روسبوتريبنادزور" نفت صحة وثيقة متداولة على الإنترنت تزعم اتخاذ تدابير صحية خاصة.
وقالت الهيئة عبر "تليغرام": "الوثيقة والمعلومات المذكورة لم تصدر عن مصادر رسمية وهي غير صحيحة"، مؤكدة أنه لم يصدر قرار باتخاذ إجراءات من هذا النوع، وأن الوضع الصحي في إيركوتسك "مستقر".
وكان موقع "بيبول أوف بايكال" قد أفاد، نقلا عن مصادر لم يسمها، بأن الموظفة ربما أصيبت بالطاعون الرئوي إثر حادث داخل المختبر، وأن ما يصل إلى 200 شخص ممن يحتمل أنهم خالطوها وضعوا في الحجر الصحي.