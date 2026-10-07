وذكرت هيئة الإذاعة والتليفزيون اليونانية "إي. ر.تي نيوز"، الأربعاء، أنه تم العثور على مئات القذائف ومقذوفات أخرى تعود إلى الحرب العالمية الثانية خلال مسح لقاع البحر في ميناء سالونيكا.

وتم العثور على الذخائر في منطقة مخصصة للتوسيع المقرر للرصيف البحري السادس من الميناء.

وقال موقع "فوريا" الإخباري إنه يعتقد أن حوالي 80 منها قنابل تزن كل منها أكثر من 50 كيلوغراما، والتي تم العثور عليها خلال مسح مغناطيسي لقاع البحر.

ويعتقد أن قوات ألمانية ألقت القنابل في البحر، خلال انسحابها السريع من سالونيكا، بينما تقدم الجيش الأحمر عبر منطقة البلقان في أكتوبر الأول 1944.

ومن المقرر حاليا الانتهاء من أعمال الإنشاء في العناصر الخرسانية للرصيف البحري في مارس 2027. ويجب إخلاء قاع البحر بحلول ذلك التاريخ، طبقا لتقارير، حتى يتسنى المضي قدما في أعمال توسعة الميناء في الموعد المحدد.