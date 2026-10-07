وأشار مسؤول محلي وسكان إلى وجود قوات إريترية في أديغرات التي تبعد نحو 40 كيلومترا جنوب الحدود الإريترية، وفقا لوكالة "فرانس برس".

وأوضحوا أن بعض هذه القوات تتجه جنوبا نحو ميكيلي، عاصمة إقليم تيغراي، التي كانت القوات الفدرالية الإثيوبية قد سيطرت عليها السبت من دون قتال، بعد انسحاب متمردي جبهة تحرير تيغراي منها.

وفي وقت سابق، دعت الولايات المتحدة إثيوبيا وإريتريا إلى ضبط النفس والعودة إلى الحوار، محذرة من أن تصاعد التوتر بين البلدين قد يقود إلى صراع جديد لا تحتمل منطقة القرن الإفريقي تبعاته.