وأوضح زيلينسكي، عبر تطبيق تيليغرام، أن القوات الأوكرانية قصفت منشأتين نفطيتين وساحة تدريب في مناطق بيرم وسامارا وأستراخان الروسية، بحسب ما نقلت رويترز.

وأضاف: "هذه ردود أوكرانية مبررة على كل الهجمات الروسية على شعبنا".

وشارك زيلينسكي، عبر حسابه على منصة "إكس"، مقطع فيديو قال إنه يوثق الضربات الأوكرانية على أهداف داخل روسيا.

وفي تصريحات أخرى عبر التطبيق، قال زيلينسكي إن روسيا أطلقت 70 صاروخا، إلى جانب طائرات مسيّرة، في أحد أكبر الهجمات على أوكرانيا، مستهدفة قطاع الطاقة.

وقال: "كان أحد الأهداف الرئيسية هو بنيتنا التحتية للطاقة. أراد الروس توجيه ضربة مؤلمة وواضحة".

وشدد الرئيس الأوكراني على الحاجة إلى تعزيز الدفاعات الجوية، مضيفا: طلا تزال الصواريخ الباليستية الروسية تمثل التحدي الأكبر. أنظمة الدفاع الجوي ضرورة حيوية بالنسبة لنا في الوقت الراهن".