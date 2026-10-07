وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جوو جياكون، الثلاثاء، ردا على سؤال حول ما إذا كانت موسكو أبلغت بكين بشأن الواقعة: "تحافظ الصين وروسيا على إجراء اتصال وثيق والتعاون لمنع الأمراض المعدية والسيطرة عليها، بما في ذلك الطاعون الرئوي"، وذلك بحسب ما نقلت، الأربعاء، وكالة بلومبرج للأنباء.

وتأتي هذه التصريحات خلال عطلة عامة استمرت أسبوعا في الصين، في أعقاب وفاة عامل الأسبوع الماضي في معهد بحثي لمكافحة الطاعون في منطقة إيركوتسك الروسية، والتي دفعت إلى وضع حوالي 200 شخص ممن خالطوه تحت المراقبة.

يشار إلى أنه قبل ما يزيد قليلا عن شهر، اختتم المعهد الواقع في إيركوتسك تجربة للاستجابة للطوارئ مع الصين، حول التعامل مع تفشي الأمراض المعدية.

وناقش مشاركون روس وصينيون أيضا كيفية مراقبة انتشار الأمراض والسيطرة عليها في المناطق الحدودية بين البلدين.

وتقع مقاطعة إيركوتسك شمال منغوليا ولا تشترك في حدود مباشرة مع الصين، إلا أن عاصمتها المحلية هي مركز رئيسي تربطه بمدن صينية رحلات جوية متعاقبة وخطوط سكك حديدية.

وأصدرت وزارة الصحة في منغوليا بيانا الأربعاء، ذكرت فيه أنها تقيم المخاطر الناجمة عن الواقعة على أنها "منخفضة"، حسب وكالة بلومبرغ للأنباء.

وأضافت الوزارة أن العمل سيستمر للسيطرة على أمن الحدود ومراقبة الوضع الصحي عند الحدود مع روسيا بالتعاون مع وكالات ذات صلة.