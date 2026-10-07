وقال فيتالي كليتشكو رئيس بلدية ‌كييف عبر تيليغرام ‌إن ⁠جثتي القتيلين عثر عليهما إثر اندلاع حريق في تعاونية ⁠لمرآب ‌سيارات جراء الغارة الجوية. وأفاد ⁠شاهد من رويترز بسماع ⁠دوي انفجارات في المدينة.

وذكر مسؤولون ​إقليميون عبر ⁠تيليغرام ​أن غارات جوية منفصلة على مدينة دنيبرو ​الواقعة جنوب شرق البلاد ألحقت أضرارا بمنشأة صناعية، وبالبنية التحتية للنقل في ​زابوريجيا، ‌وبعدد من المباني السكنية ​في كريمنتشوك.

وتتعرض كييف لضربات متكررة، فيما تتهم السلطات الأوكرانية موسكو باستهداف البنية التحتية للبلاد بشكل ممنهج.

وطالت ضربات روسية في الآونة الأخيرة جسرين رئيسيين في العاصمة، بينما فرضت الشركة الوطنية المشغلة لشبكات الكهرباء، الثلاثاء، قيودا على إمدادات الطاقة عقب هجمات استهدفت منشآت الكهرباء.

وتأتي التطورات مع اقتراب فصل الشتاء، وسط مخاوف أوكرانية من تكثيف الهجمات الروسية على منشآت الطاقة والبنية التحتية.