وجاءت الانفجارات بعد ساعات من تحذير الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من احتمال تعرض العاصمة لـ"هجوم روسي واسع النطاق".

وتتعرض كييف لضربات متكررة، فيما تتهم السلطات الأوكرانية موسكو باستهداف البنية التحتية للبلاد بشكل ممنهج.

وطالت ضربات روسية في الآونة الأخيرة جسرين رئيسيين في العاصمة، بينما فرضت الشركة الوطنية المشغلة لشبكات الكهرباء، الثلاثاء، قيودا على إمدادات الطاقة عقب هجمات استهدفت منشآت الكهرباء.

وتأتي التطورات مع اقتراب فصل الشتاء، وسط مخاوف أوكرانية من تكثيف الهجمات الروسية على منشآت الطاقة والبنية التحتية.