وقالت الشرطة إن عناصرها توجهوا إلى الموقع وأطلقوا النار على الرجل، الذي أصيب ونُقل إلى المستشفى.

وقالت المتحدثة باسم شرطة ستوكهولم سوسانا رينالدو لوكالة فرانس برس إن إصاباته خطيرة، لكنها لا تهدد حياته.

ولم تكشف الشرطة عن نوع السلاح الذي كان بحوزة الرجل، مشيرة إلى استمرار العملية الأمنية، مع تأكيدها عدم وجود خطر على العامة.

وذكرت صحيفة "إكسبريسن" السويدية أن الرجل اقترب من حراس القصر وهو يحمل سكينا، وطلب منهم إطلاق النار عليه.

وفي تحديث لاحق، أعلنت الشرطة فتح تحقيق في واقعة "توجيه تهديدات خطيرة إلى موظف عام"، إلى جانب مخالفة خطيرة تتعلق بحيازة سكين، من دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.