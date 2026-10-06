ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن محلل الشؤون الدوليةكيم ميونغ تشول قوله إن السياسة الأميركية تجاه تايوان تقوض السلام والاستقرار في المنطقة.

وانتقد المقال وصول مقاتلات أميركية الصنع إلى تايوان، قائلا إن على واشنطن أن تفكر فيما إذا كانت مستعدة "للدخول في مواجهة مباشرة" مع الصين بسبب الجزيرة، وما إذا كانت قادرة على تحمل تبعات ذلك.

ووصلت إلى تايوان الأسبوع الماضي أول مقاتلتين من أصل 66 طائرة جديدة من طراز "إف-16 في بلوك 70"، كانت تايبيه قد طلبتها عام 2019.

وفي سياق منفصل، تعهد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بمواصلة دعم روسيا، في رسالة تهنئة إلى الرئيس فلاديمير بوتين بمناسبة عيد ميلاده.

ونقلت الوكالة الرسمية عن كيم قوله إن بيونغ يانغ ستواصل توسيع التعاون مع موسكو في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.

وأضاف أنه على قناعة بأن ما وصفها بـ"حرب العدالة المقدسة" التي تخوضها روسيا ستنتهي بـ"النصر"، من دون أن تشير الرسالة صراحة إلى الحرب في أوكرانيا.

وبحسب تقديرات أوكرانية وكورية جنوبية، أرسلت كوريا الشمالية ما بين 14 و15 ألف جندي لدعم روسيا منذ عام 2024.

وتعززت العلاقات بين موسكو وبيونغ يانغ منذ توقيع بوتين وكيم اتفاقا للشراكة الاستراتيجية في يونيو 2024، يتضمن بندا للدفاع المتبادل.