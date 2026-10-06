وأوضح فانس، في مقابلة مع رويترز، أن أي اتفاق محتمل يجب أن يتضمن خفضا فعليا لقدرات إيران على التخصيب، وليس مجرد تعهدات بشأن برنامجها النووي في المستقبل.

وقال: "إذا كنتم لا تريدون سلاحا نوويا، فلماذا تحتاجون إلى وقود مخصب بنسبة 60 بالمئة؟ وإذا كنتم تريدون إظهار الالتزام بعدم تصنيع سلاح نووي، فلا تصنعوا وقودا عالي التخصيب".

وأضاف: "إذا أرادوا إظهار التزامهم بعدم صنع سلاح نووي، فسيتخذون إجراءات ملموسة بشأن قدراتهم في مجال التخصيب".

واشنطن: لن نستبدل الأقوال بالأفعال

وشدد فانس على أن الولايات المتحدة لا تزال منفتحة على التوصل إلى اتفاق مع إيران، لكنها تشترط تقديم تنازلات ملموسة تتعلق ببرنامجها النووي.

وقال نائب الرئيس الأميركي: "لن نستبدل الأقوال بالأفعال".

وتأتي تصريحاته في وقت لا تزال فيه واشنطن، بحسب فانس، غير متأكدة من آلية اتخاذ القرارات داخل القيادة الإيرانية بشأن المفاوضات.

وكان فانس قد لعب دورا في جهود التفاوض لإنهاء الحرب، وشارك في التوصل إلى اتفاق مؤقت في سبتمبر، لكنه سرعان ما انهار.

وخلال الأسابيع الماضية، تبادلت الولايات المتحدة وإيران مقترحات تهدف إلى إنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز، أحد أهم ممرات شحن الطاقة عالميا.

وبحسب رويترز، رفض الرئيس الأميركي دونالد ترامب أحدث عرض قدمته طهران، وحذر من احتمال تصعيد العمليات العسكرية بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر.