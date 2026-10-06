وقالت الوزارة إن الناقلة "أفراماكس ريو" كان على متنها 23 فردا، جميعهم من الجنسية الهندية، مؤكدة عدم تسجيل إصابات بين أفراد الطاقم.

وأضافت أن فرق الإطفاء تعمل على إخماد الحريق، مشيرة إلى توافر الإمكانات اللازمة للسيطرة عليه مع تراجع شدته.

وكانت سلطات منطقة سيريوس الروسية قد أعلنت في وقت سابق اندلاع حريق على متن الناقلة، وقررت إغلاق الشواطئ في المنطقة أمام الجمهور.

ولم تحدد السلطات الروسية في المعلومات الأولية الجهة التي تقف وراء الهجوم.