وقال رئيس الوزراء دونالد توسك إن التمويل سيخصص لتطوير البنية التحتية والتجهيزات والملاجئ لحماية سكان البلاد البالغ عددهم نحو 37 مليون نسمة في حالات الطوارئ، إلى جانب ضمان إمدادات المياه والطاقة.

وتشمل الخطة أيضا تعزيز الأمن السيبراني وتطوير أنظمة الاتصالات الآمنة.

وتعد بولندا، العضو في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، مركزا لوجستيا وتدريبيا رئيسيا للمساعدات العسكرية الغربية المقدمة إلى أوكرانيا، كما تحد منطقة كالينينغراد الروسية وبيلاروسيا، حليفة موسكو.

واتهمت وارسو روسيا مرارا بالوقوف وراء أعمال تخريب وشن ما تصفه بـ"حرب متعددة الوسائل" على الأراضي البولندية، وهي اتهامات تنفيها موسكو.

وتأتي الميزانية الجديدة بعد إجراءات اتخذتها بولندا خلال العام الجاري والعام الماضي لتعزيز الحماية المدنية، بقيمة إجمالية تقارب 8 مليارات دولار.