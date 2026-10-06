وتحدث المسؤولان شريطة عدم الكشف عن هويتهما، فيما رفضت القيادة الأوروبية للجيش الأميركي التعليق على تفاصيل المعلومات الاستخباراتية أو إجراءات حماية القوات.

وتأتي هذه الإفادة غداة تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب أكد فيها أن "تهديدات" دفعت واشنطن إلى نقل قاذفاتها من القاعدة الواقعة في جنوب غرب إنجلترا.

وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض، الإثنين: "كانت هناك تهديدات، لذا بدلا من تركها عرضة للأعداء... قمنا بنقلها قليلا، لم نبعدها كثيرا"، من دون تحديد وجهتها الجديدة، وفق وكالة فرانس برس.

وفي تطور متصل، أعلنت الشرطة البريطانية، الثلاثاء، توقيف بريطاني يبلغ 22 عاما في لندن، للاشتباه في التخطيط لارتكاب أعمال إرهابية، ضمن التحقيق في المخطط المشتبه به.

ونفت إيران مشاركتها في أي مخطط يستهدف فيرفورد، التي تعد قاعدة أوروبية رئيسية للقاذفات الأميركية.

وقال متحدث باسم القيادة الأوروبية للجيش الأميركي: "من غير المناسب مناقشة الأمور المخابراتية، ولن نناقش تدابير محددة لحماية القوات".

وأكد أن القاذفات الأميركية، بما فيها طرازات "بي-1" و"بي-2" و"بي-52"، قادرة على تنفيذ ضربات دقيقة في أي مكان وأي وقت، بما يشمل عمليات تنطلق من الأراضي الأميركية وتعود إليها.