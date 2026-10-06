وقال ترامب، في منشور على منصة "تروث سوشيال"، الثلاثاء: "ما يحدث في فرنسا ليس أقل من هجرة جماعية خارجة عن السيطرة"، مضيفا: "الأمر لا يتعلق بالمدارس، بل يتعلق بالإسلام ورغبته في السيطرة على دولة كانت عظيمة ذات يوم".

وتشهد فرنسا، الثلاثاء، يوما واسعا من الاحتجاجات الطلابية، تخللته مواجهات بين الشرطة والمحتجين في عدد من المدن، بينما استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين أغلقوا مدارس ثانوية، وسط تصاعد الغضب بشأن تدهور أوضاع التعليم ونقص المدرسين والموارد.

وانطلقت الاحتجاجات في سبتمبر من ضواحي باريس الفقيرة، قبل أن تمتد إلى أنحاء البلاد، بمشاركة طلاب ومعلمين وأولياء أمور.

وبينما بقيت التحركات في مرسيليا ونانت سلمية إلى حد كبير، اندلعت مواجهات في ستراسبورغ وليون ورين، حيث أضرم محتجون النار في الشوارع وألقوا مقذوفات على الشرطة.

وقالت نقابة طلاب المدارس الثانوية إن نحو 1800 مدرسة أغلقت أو جرى تطويقها، بينما يطالب المحتجون بزيادة الإنفاق على التعليم، وترميم المدارس المتهالكة، وتوفير مزيد من المدرسين، وتحسين ظروف الدراسة.

وردت الحكومة بنشر قوات مكافحة الشغب، كما أعلنت وزارة الداخلية اعتقال نحو 6100 شخص منذ بدء الاحتجاجات، معظمهم من القاصرين، بينما يخضع أكثر من 1800 شخص للملاحقة القضائية، بينهم 1483 قاصرا.

وأفاد مكتب رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو بإصابة 715 شرطيا و215 مراهقا خلال المواجهات.

وتصاعدت الانتقادات الموجهة إلى السلطات بعد إصابة مراهق يبلغ 15 عاما بجروح خطيرة، وفقدانه يده وجزءا من ساعده خلال مواجهات مع الشرطة شمالي فرنسا، بعدما التقط قنبلة تستخدم لتفريق المحتجين، وفق صحيفة "لا فوا دو نور".

وتعهد لوكورنو بمعالجة مطالب الطلاب، بما في ذلك تعويض المدرسين الغائبين، وإعادة النظر في طول اليوم الدراسي وزيادة فترات الغداء، إلى جانب بحث احتياجات إصلاح المدارس القديمة، مطالبا وزراءه بتقديم مقترحات أولية بحلول نهاية أكتوبر.