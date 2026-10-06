وقالت شركة "دي تي إي كي" الخاصة المزودة للكهرباء إن شركة نقل الطاقة الوطنية "أوكرينيرغو" أصدرت توجيها بفرض التقنين في العاصمة، اعتبارا من الثالثة عصرا بالتوقيت المحلي وحتى نهاية اليوم.

وأضافت الشركة في بيان: "تدخل العاصمة في مرحلة انقطاعات كهربائية مجدولة لأغراض الاستقرار"، من دون تحديد المناطق التي ستتأثر.

ودعت السكان إلى ترشيد الاستهلاك، قائلة: "يرجى استهلاك الكهرباء بحكمة، فهذا سيساعد في تخفيف الحمل على الشبكة وتجنب الانقطاعات الطارئة".

ويأتي القرار بعد استهداف منشآت للطاقة بضربات روسية، ما دفع إلى تقليص الإمدادات بصورة منظمة لتفادي أعطال واسعة النطاق.

وسبق أن كثفت روسيا هجماتها على البنية التحتية للطاقة قبيل الشتاء، متسببة في انقطاع الكهرباء والتدفئة عن ملايين السكان وسط درجات حرارة متجمدة.

وكان رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو دعا، الأسبوع الماضي، إلى إبقاء العاصمة في حالة تأهب قصوى، قائلا إن الهجمات الروسية تستهدف جسورها وبنيتها التحتية للطاقة.