وكان ترامب يتحدث عن ارتفاع أسعار النفط على خلفية الحرب مع إيران، قائلا إن هذا الارتفاع يمثل "ثمنا صغيرا" مقابل منع طهران من امتلاك أسلحة نووية والحفاظ على أمن الولايات المتحدة والعالم.

وقال ترامب: "إنه مرتفع قليلا، لكنه ثمن صغير يتعين دفعه من أجل الحفاظ على أمن العالم، والحفاظ على أمن بلادنا".

وأضاف: "يمكنهم تدمير مدينة. فليأخذوا لوس أنجلوس، فليأخذوا سان دييغو. هذا ثمن صغير جدا، وسينتهي كل شيء قريبا جدا".

وتعليقا على هذه التصريحات، أكد البيت الأبيض أن ترامب كان يتحدث عن التهديد الذي كانت ستواجهه المدن الأميركية في حال نجحت إيران في امتلاك سلاح نووي.

وقال مدير الاتصالات في البيت الأبيض ستيفن تشيونغ، عبر منصة "إكس"، إن ترامب كان "واضحا" في الإشارة إلى أن المدن الأميركية كانت ستتعرض للتهديد لو لم يتم إيقاف إيران النووية.

ووصف تشيونغ الجدل المثار حول تصريحات ترامب بأنه "هستيريا إعلامية لا تستند إلى الواقع".

وأثارت تصريحات ترامب جدلا وانتقادات من الديمقراطيين، الذين اتهموه بالإيحاء بإمكانية استهداف المدينتين الواقعتين في ولاية كاليفورنيا.

وقال حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم، عبر منصة "إكس": "دونالد ترامب يقول الآن إن على أعدائنا الأجانب أن يدمروا لوس أنجلوس وسان دييغو".

كما قال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب الأميركي هاكيم جيفريز، إن "الإبادة النووية لمدينة أميركية ليست أمرا يدعو إلى الضحك".