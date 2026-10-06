وقالت وزارة الخارجية الهندية في بيان، إن الناقلة "إم تي أون بيس" كانت تحمل على متنها 19 من أفراد الطاقم، من بينهم 17 هنديا، وإن 11 من المصابين يحملون الجنسية الهندية.

ودانت الوزارة الهجوم الذي وقع في وقت سابق من الثلاثاء، من دون أن تحدد الجهة المسؤولة عنه.

وأوضحت أن السلطات العمانية ساعدت في إجلاء أفراد الطاقم المصابين، الذين يتلقون الرعاية الطبية في خصب، معربة عن شكرها للسلطنة على دعمها.

وأكدت الخارجية الهندية أن استمرار الهجمات على الملاحة البحرية في المنطقة يمثل "مصدر قلق بالغ" لنيودلهي، وجددت دعوتها إلى وقف هذه الهجمات فورا حفاظا على السلام والاستقرار في المنطقة.