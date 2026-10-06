وقالت تاكايشي خلال الاجتماع مع تاكويا يوكوتا، الذي يقود المجموعة، وآخرين في مكتبها في طوكيو: "الاختطاف مشكلة إنسانية عاجلة وخطيرة حقا، ولا وقت لدينا لنضيعه".

وتعهدت تاكايشي، التي تولت منصبها في أكتوبر من العام الماضي، بمواصلة اتباع "أساليب متنوعة عبر قنوات متعددة" للتعامل مع كوريا الشمالية، التي لا تربطها علاقات دبلوماسية باليابان، و"تحقيق إنجاز خلال فترة ولايتي بأي ثمن".

وقالت أيضا إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب "التزم بدعم قوي" لإيجاد حل للمسألة، عندما التقيا في نيويورك في سبتمبر الماضي على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وشرح يوكوتا، الذي اختطفت قوات كوريا الشمالية شقيقته ميغومي عام 1977 من محافظة نييجاتا على ساحل بحر اليابان وعمرها 13 عاما وأصبحت رمزا لهذه القضية، سبب زيارته إلى الولايات المتحدة الشهر الماضي لطلب مزيد من المساعدة من واشنطن بهدف إعادة المختطفين.

وأدرجت اليابان رسميا 17 مواطنا على قائمة من اختطفتهم كوريا الشمالية في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، وأعيد 5 منهم إلى ديارهم عام 2002.

كما تدعي الحكومة اليابانية تورط بيونغيانغ في العديد من حالات الاختفاء الأخرى.