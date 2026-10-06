وأوضحت وزارة الدفاع الأسترالية أن الحادث وقع في منطقة التدريب المعروفة باسم ماونت بوندي، وذلك في الخامس من أكتوبر الجاري، وأن الجنود المصابين الخمسة ينتمون إلى الجيش الأسترالي.

ولم تتوافر حتى الآن تفاصيل إضافية حول ملابسات الحادث أو طبيعة الإصابات التي لحقت بالجنود.

وجاء في بيان الوزارة أنه جرى إبلاغ ذوي الجندي الذي فارق الحياة، مؤكدة أنها ستقدم مزيدا من التحديثات عندما يصبح ذلك ممكنا.