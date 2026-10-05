وقال متحدث باسم الشرطة الاتحادية الألمانية إن رجلا يبلغ 24 عاما أبلغ أحد موظفي المطار، بعد اجتيازه التفتيش الأمني، بأنه يحمل قنبلة، مما دفع السلطات إلى إخلاء صالات المنطقة الأمنية وتعليق جميع عمليات الوصول والمغادرة لنحو ساعة ونصف، بين الساعة 04:30 و06:00 مساء بالتوقيت المحلي.

ورُفعت الإجراءات بعد وقت قصير، مساء الإثنين، وأكدت الشرطة أن تفتيش المنطقة المتضررة لم يكشف عن أي تهديد فعلي، وأنه أمكن استبعاد وجود خطر بعد فحص الموقع. واستؤنفت حركة الطيران تدريجيا، وأُعيد فتح نقاط التفتيش الخاصة بالركاب.

وقالت الشرطة إن الرجل، الذي كان يستعد للسفر إلى مدينة الغردقة المصرية، مُنع من الصعود إلى رحلته.

وبدأت تحقيقات أولية معه للاشتباه في الإخلال بالسلم العام من خلال التهديد بارتكاب جرائم جنائية، قبل الإفراج عنه لاحقا.

وذكرت متحدثة باسم مطار شتوتغارت أن الإجراءات الأمنية أثرت على نحو 30 رحلة جوية وحوالي 3000 مسافر.

وأوضحت أن 9 رحلات أُلغيت بالكامل، بينما جرى تحويل 9 رحلات أخرى، معظمها إلى مطاري نورنبرغ وكارلسروه/بادن-بادن، فيما تأخرت 11 رحلة لمدة تصل إلى 3 ساعات.

وأضافت المتحدثة: "ساعات المساء هي فترة الذروة في المطار، إذ تُجدول خلالها العديد من الرحلات. وعندما يحدث اضطراب في هذا التوقيت، يكون الأمر صعبا للغاية".

ووفقا للشرطة، اضطر جميع الركاب إلى الخضوع للتفتيش الأمني مرة أخرى بسبب إخلاء المنطقة الأمنية، وهو ما استغرق وقتا إضافيا حتى عادت الأوضاع إلى طبيعتها.