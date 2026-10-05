وقع على البيان كل من الولايات المتحدة الأميركية، والأرجنتين، وكندا، وكولومبيا، وكوستاريكا، وجمهورية الدومينيكان، وغيانا، وباراغواي، وبيرو، وترينيداد وتوباغو.

وأشار البيان إلى أن الولايات المتحدة وباراغواي استضافتا الشهر الماضي منتدى مشتركا للتصدي للإرهاب العابر للحدود، بهدف تعزيز التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون في دول المنطقة لمواجهة الأنشطة الإيرانية وتعطيلها، في إطار جهود إدارة الرئيس دونالد ترامب لتعزيز الأمن الإقليمي.

وعدد البيان أشكال التهديدات الإيرانية التي تشمل، بحسب نصه، مخططات لتنفيذ عمليات قتل، وجمع أموال بصورة غير مشروعة، وتدخلا سياسيا وأنشطة نفوذ أجنبي، وعمليات تهدف إلى تعزيز شبكات الإرهاب، وإكراه من ينظر إليهم على أنهم أعداء، والتلاعب بالعمليات القانونية أو الإدارية، والإضرار بالأمن الإقليمي.

وشددت الدول الموقعة على أنها تقف متحدة في عزمها على حماية بلدانها وشعوبها من هذه التهديدات، وقالت إنه يجب على إيران ووكلائها أن يوقفوا هذه الأعمال فورا.

وأشاد البيان بجهود دول المنطقة في التصدي لهذه الأنشطة، بما في ذلك المخططات الرامية إلى تنفيذ عمليات قتل، وتعهدت الدول الموقعة باتخاذ مزيد من التدابير لوقف هذه الأنشطة، وبتبزيز تنسيقها وتعاونها لمواجهة هذا التهديد.