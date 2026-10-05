ودعت وزارة الخزانة الأميركية في تنبيهها هذه المؤسسات إلى اتخاذ إجراءات فورية لإنهاء هذا النشاط وتلك العلاقات.

يأتي هذا التحذير في إطار حملة الضغط الاقتصادي المتصاعدة التي تقودها واشنطن على طهران، والتي شملت في الأشهر الأخيرة استهداف مصارف ومؤسسات مالية في دول ثالثة تتهمها الخزانة بتسهيل معاملات إيرانية، أو بتقديم قنوات مالية بديلة لطهران.

وتندرج هذه الخطوة ضمن حملة "الإقصاء الاقتصادي" التي أعلنها وزير الخزانة سكوت بيسنت في أغسطس الماضي.

ويأتي هذا التنبيه في وقت تسعى فيه واشنطن إلى تضييق الخناق على أي قناة مالية قد تسمح لإيران بتمويل أنشطتها، سواء عبر المصارف الرسمية أو شبكات الصرافة غير المرخصة.