وأضاف بيسنت، في منشور على منصة "إكس"، أن أعلى مسؤول أمني إيراني أقر بأن بلاده تواجه إحدى أصعب الفترات في تاريخها، من دون أن يسميه.

واتهم بيسنت النظام الإيراني بتوجيه موارده إلى تمويل الإرهاب، في وقت يعاني فيه الشعب الإيراني.

وأكد أن العملية ستستمر حتى تدرك طهران أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لن تسمح لها بتمويل الإرهاب أو تطوير سلاح نووي، بحسب تعبيره.