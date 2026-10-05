وأضاف ترامب، في تصريحات للصحافيين بالبيت الأبيض نقلتها وكالة فرانس برس: "كانت هناك تهديدات، لذا بدلا من تركها عرضة للأعداء (...) قمنا بنقلها قليلا، لم نبعدها كثيرا"، من دون تحديد وجهتها الجديدة أو تقديم تفاصيل عن طبيعة التهديدات.

وكان نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس قال، الأحد، إن نقل القاذفات جاء بدافع "توخي أقصى درجات الحذر"، وفق وكالة رويترز. وتعد فيرفورد إحدى القواعد البريطانية القادرة على استقبال القاذفات الأميركية الثقيلة من طراز "بي-1".

وجاءت الخطوة بعد توقيف 5 رجال بريطانيين قرب القاعدة في 27 سبتمبر، إثر رصد نشاط مشبوه يتعلق بثلاث مركبات. وأفرج عنهم لاحقا بكفالة بشروط مشددة، فيما قالت الشرطة إنها عثرت على بنزين، لكنها لم تجد عبوة ناسفة.

وفي تطور لاحق، أعلنت شرطة مكافحة الإرهاب توقيف رجل يحمل الجنسيتين البريطانية والإيرانية في لندن، في الأول من أكتوبر، للاشتباه في الإعداد لأعمال إرهابية ضمن التحقيق نفسه. وأفادت رويترز بأنه أُفرج عنه بكفالة بعد يومين.

وتكتسب القاعدة أهمية في العمليات الأميركية المرتبطة بإيران؛ إذ سمحت بريطانيا باستخدامها لتنفيذ ضربات على مواقع صواريخ إيرانية تستهدف الملاحة في مضيق هرمز، ضمن ما تصفه لندن بضربات دفاعية، بحسب رويترز.