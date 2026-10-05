وقالت الهيئة، في تنبيه حمل الرقم "155-26"، إن مصدرا موثوقا أفاد بإصابة الناقلة فوق خط المياه، مشيرة إلى أن السلطات تحقق في الواقعة.

ولم يتضمن التنبيه معلومات عن حجم الأضرار أو وقوع إصابات بين أفراد الطاقم، كما لم يحدد اسم الناقلة أو الجهة المسؤولة عن استهدافها.

ودعت الهيئة السفن إلى توخي الحذر أثناء العبور، والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه.

ويأتي التنبيه بعدما أعلنت الهيئة، الاثنين، أن ناقلة كانت تعبر مضيق هرمز تلقت تحذيرا من الحرس الثوري الإيراني بالعودة أدراجها أو التعرض للاستهداف.

وأوضحت أن الناقلة امتثلت للتعليمات، وأن الواقعة حدثت على بعد 11 ميلا بحريا شمال مدينة خصب في سلطنة عمان.

ويختلف التنبيه الجديد عن واقعة التهديد المعلنة الاثنين؛ إذ يتعلق بإصابة ناقلة بمقذوف في 3 أكتوبر، ولم تذكر الهيئة وجود صلة بين الواقعتين أو تحدد المسؤول عن إطلاق المقذوف.