وقال بزشكيان إن بلاده تعرضت للهجوم ثلاث مرات عقب إجراء محادثات، معتبرا أن ذلك يعكس، بحسب رأيه، غياب الرغبة الأميركية في الحوار.

وأضاف: "لا جدوى من التفاوض مع عدو يمارس الاغتيالات والعقوبات والضغوط والتهديدات بشكل يومي، ويعتاد نقض تعهداته"، مؤكدا أن الشعب الإيراني يرفض هذا النهج.

وفي الملف النووي، قال بزشكيان إن إيران أثبتت مرارا صدق نواياها، وخضعت لما وصفه بأوسع عمليات رقابة تنفذها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، متهما الولايات المتحدة بمواصلة الضغط على بلاده استنادا إلى "مزاعم واهية".

وأشار إلى أنه أعلن، خلال كلمته أمام الأمم المتحدة، استعداد طهران للحوار والتحقق من أنشطتها النووية.

وفي الوقت نفسه، ربط بزشكيان بين زيارات المفتشين وتحديد مواقع المنشآت النووية وهويات العلماء، ثم استهدافهم لاحقا. ولم تتضمن التصريحات المنقولة أدلة تدعم هذا الربط.

وأكد الرئيس الإيراني أن بلاده ستعمل على تعزيز علاقاتها مع جيرانها و"تحييد الضغوط"، مشددا على صمود الشعب الإيراني.