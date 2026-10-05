وأضاف ترامب، في منشور على منصته "تروث سوشيال"، أن كميات قياسية من النفط تضخ بصورة شبه يومية، بحسب تعبيره.

وأرجع استمرار ارتفاع أسعار البنزين إلى ما وصفه بتدمير أوكرانيا للمصافي الروسية، وإغلاق مصاف أميركية في الولايات "الزرقاء"، في إشارة إلى الولايات المؤيدة للحزب الديمقراطي، وخص بالذكر كاليفورنيا.

ووجه ترامب انتقادات حادة للديمقراطيين، محملا إياهم مسؤولية إغلاق تلك المصافي، من دون أن يتضمن المنشور أرقاما عن كميات النفط أو الطاقة التكريرية المتأثرة.