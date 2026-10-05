وقال المتحدث باسم سلاح الجو الأوكراني، العقيد يوري إغنات، للتلفزيون العام: "يجري الآن تركيب أبراج آلية على الجسور"، مؤكدا إسقاط مسيّرات في منطقة كييف، بينها طرازات نفاثة حديثة.

وأوضح إغنات أن الأنظمة نجحت في اعتراض مسيّرات من طراز "غيران-5"، لكنه أشار إلى محدودية مداها، نظرا إلى اعتمادها على الرشاشات، بحسب وكالة إنترفاكس أوكرانيا.

ويأتي الإعلان مع توسيع روسيا استخدام المسيّرات النفاثة، التي تفرض تحديات إضافية على الدفاعات الأوكرانية مقارنة بالطرازات التقليدية.

وبحسب تقرير نشرته رويترز في سبتمبر، استنادا إلى بيانات عسكرية أوكرانية، زادت روسيا استخدامها لهذه المسيّرات بنحو 6 أضعاف خلال ثلاثة أشهر من الصيف. وأشار التقرير إلى أن سرعتها تجعل إسقاطها أصعب من المسيّرات المزودة بمحركات مكبسية، فيما تسعى شركات إلى تطوير طائرات اعتراضية أسرع.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد أعلن، في في وقت سابق من سبتمر، استمرار الاختبارات لتحسين كفاءة المسيّرات الاعتراضية الأوكرانية في مواجهة الطرازات الروسية النفاثة، التي تحلق بسرعة وارتفاع أكبر من النماذج التقليدية، وفق رويترز.

وتزامن نشر الأبراج الآلية مع هجمات روسية طالت جسور العاصمة.

وأفادت أسوشيتد برس، السبت، بتضرر الجسر الشمالي في كييف جراء هجوم روسي، وسط تصاعد استخدام الصواريخ والمسيّرات النفاثة ضد المدن الأوكرانية.

وقال المستشار الرئاسي الأوكراني سيرغي بيسكريستنوف إن 12 برجا آليا نصبت في كييف لمواجهة المسيّرات النفاثة، مع خطط لنشر المزيد.