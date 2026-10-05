وأعلن سلاح الجو النيجيري في بيان، أنه بدأ "تنفيذ عملية بحث وإنقاذ عقب حادث تحطم طائرة من طراز (إيه تي آر 42)، وقع في منطقة إغبكودا بولاية أوندو"، صباح الإثنين.

ولاحقا، أكد الرئيس النيجيري مقتل جميع الركاب.

وأضاف أن الطائرة كانت متجهة من مدينة بنين إلى لاغوس عندما وقع الحادث.

وأوضح وزير الطيران النيجيري فيستوس كيامو عبر منصة "إكس"، أن الطائرة كانت تقل 25 راكبا، إضافة إلى أفراد الطاقم السبعة، بحسب المعلومات الأولية.

وأضاف الوزير أن "موقع حطامها تم تحديده".