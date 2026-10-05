وقال كريسبين مبوتو وزير الداخلية في إقليم إكواتور، إن القاربين الخشبيين المزودين بمحركات اصطدما الأحد قرب منطقة نغومبي لوكوليلا في الإقليم.

ولم يتضح على الفور سبب وقوع الحادث.

وأضاف الوزير في تصريح لوكالة "أسوشيتد برس"، أن القتلى الثلاثين جرى دفنهم بالفعل.

وكان أحد القاربين في طريقه من أوبانغي شمال غربي البلاد، إلى العاصمة كينشاسا، بينما كان القارب الآخر متجها من كينشاسا إلى لوكوليلا، قرب الموقع الذي وقع فيه التصادم، بحسب مبوتو.

وتتواصل عمليات البحث للعثور على مزيد من الضحايا والناجين، وفق الوزير.