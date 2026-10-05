وقالت الوزارة إن خفر السواحل تلقى بلاغا نحو الساعة الحادية عشرة صباحا من مركز تنسيق الإنقاذ البحري في كونستانتسا، يفيد باندلاع حريق على متن السفينة داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لرومانيا، على بعد نحو 30 ميلا بحريا جنوب بلدة سفانتو جورجي.

وأضافت أن المركز أطلق عملية بحث وإنقاذ، بمشاركة سفن خفر السواحل ومروحية تابعة للمفتشية العامة للطيران، فيما تولت إحدى السفن تنسيق الجهود في موقع الحادث.

وأوضحت وزارة الداخلية الرومانية أن المروحية أجلت المصابين باستخدام رافعة لتقديم الرعاية الطبية الطارئة لهم، مؤكدة استمرار عمليات البحث والإنقاذ وقت صدور البيان.

ولم تكشف الوزارة عن سبب الحريق أو اسم السفينة والعلم الذي ترفعه، كما لم تحدد العدد الإجمالي للأشخاص الذين كانوا على متنها.