وكان المهاجر المدعو فون شومسافانه، أحد 5 مهاجرين نقلتهم واشنطن إلى إسواتيني في يوليو 2025، وهي دولة لا تربطهم بها أي صلة، وذلك في المراحل الأولى من برنامج سري أثار انتقادات واسعة، يقوم على إرسال مهاجرين إلى بلدان ثالثة.

وذكر المحامي المقيم في الولايات المتحدة، تين ثانه نجوين، في بيان أعلن فيه الإفراج عن موكله، أن الأخير لم يُخبر بترحيله إلى إسواتيني إلا قبل لحظات من هبوط طائرة شحن عسكرية قلته مع مرحلين آخرين إلى هناك، وذلك قبل أكثر من سنة وشهرين.

وأشار نجوين إلى أن شومسافانه يجري الآن ترحيله إلى لاوس.

ويذكر أن شومسافانه والمهاجرين الأربعة الذين رُحلوا برفقته، صدرت بحقهم أحكام بجرائم جسيمة في الولايات المتحدة، لكنهم أكملوا مدة عقوباتهم، قبل نقلهم إلى مجمع سجن ماتسافا قرب مبابان، العاصمة الإدارية لإسواتيني.