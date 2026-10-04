ولم تتضمن المعلومات الواردة تفاصيل بشأن أسباب الاستقالة.

وكان باك نجاد قد تولى حقيبة النفط في أغسطس 2024، ضمن حكومة الرئيس مسعود بزشكيان.

وتأتي هذه الاستقالة في وقت تواجه فيه إيران قيودا على صادراتها النفطية بفعل الحصار البحري الأميركي، بينما تحاول دول أخرى في المنطقة الحفاظ على تدفق شحناتها عبر مسارات بديلة.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، الثلاثاء، أن قدرة إيران على تصدير نفطها عبر مضيق هرمز تراجعت منذ إعادة فرض الحصار الأميركي في يوليو الماضي.

وبحسب الصحيفة، يضغط تراجع الإيرادات النفطية على طهران، في وقت أصبحت فيه طرق الشحن البديلة عاملا مهما لاستمرار صادرات الدول الأخرى، رغم ارتفاع تكلفتها والمخاطر المحيطة بها.