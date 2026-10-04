وخلال مؤتمر صحفي عقده إلى جانب المستشار الألماني فريدريش ميرتس قال زيلينسكي: "إنهم يقصفون الجسور، هل يعتقدون حقا أننا لن نرد؟ إنني ببساطة مندهش من هذه الرغبة الوحشية في تصعيد الوضع يوما بعد يوم".

وأضاف: "يريد بوتين إضعاف قدرة أوكرانيا على الصمود قدر الإمكان"، مشيرا إلى أن روسيا تحاول حث السكان على مغادرة المدن الأوكرانية الكبرى.

وأوضح أن مبعوثي الولايات المتحدة للسلام يحاولون تنظيم اجتماع ثلاثي على المستوى الفني بحلول نهاية أكتوبر.