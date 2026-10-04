وقالت الهيئة في بيان أولي إن السفينة "أصيبت بمقذوف مجهول، ما ألحق أضرارا بغرفة المحركات".

وأوضحت أن أفراد الطاقم سالمون، من دون تقديم أي تفاصيل أخرى، لا سيما بشأن تاريخ الحادث أو العلم الذي ترفعه السفينة، أو ما إذا كانت ناقلة نفط أم غاز طبيعي مسال.

وتعمل إيران على عرقلة حركة الملاحة في مضيق هرمز بعد اندلاع مواجهات بينها وبين الولايات المتحدة وإسرائيل بداء من 28 فبراير الماضي.

ومنذ ذلك الحين، تقول طهران إنها تسيطر على المضيق وتعرقل حركة الملاحة فيه، فيما تفرض واشنطن في المقابل حصارا بحريا على الموانئ الإيرانية.

ورغم استهداف سفن بشكل متكرر في مضيق هرمز، شهدت الأسابيع الأخيرة هدوءا ميدانيا. ولم تشن الولايات المتحدة ضربات على إيران منذ الأول من سبتمبر.