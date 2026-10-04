وأضاف بوتين في رسالة تهنئة بمناسبة "يوم قوات الفضاء"، إن أفراد قوات الفضاء، من العسكريين والمدنيين، ينفذون اليوم مهام حيوية لحماية أمن روسيا، ويضطلعون بأعمال واسعة النطاق لضمان تشغيل أنظمة الاتصالات والملاحة، فضلا عن توفير المعلومات الاستخباراتية اللازمة بشكل فوري للقوات المسلحة والوحدات المشاركة في العملية العسكرية الخاصة، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وأكد بوتين أهمية مواصلة توسيع قدرات مجموعة الأقمار الاصطناعية والبنية التحتية الأرضية، وتطوير تقنيات متقدمة لأحدث الأسلحة والمعدات العسكرية، إلى جانب إجراء أبحاث واعدة.

وقال بوتين: "أنا على ثقة من أنكم ستواصلون خدمة الوطن بشرف، وستسهمون إسهاما كبيرا في تعزيز القدرات القتالية للجيش والبحرية، وستساعدون في تنفيذ البرنامج الوطني للفضاء".